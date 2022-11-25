Розвідка назвала іноземні компанії-виробники мікрочипів, які рф ставить у ракети

Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи, що виготовляються іноземними компаніями.

Про це заявляє Головне управління розвідки України Міністерства оборони України.

Як зазначається, для скеровування ракет росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС був створений у 1982 році на замовлення Міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста.

В російській навігаційній системі є слабке місце – ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС – зазвичай, це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Низка іноземних компаній до сьогодні продовжує виробляти мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС: Linx Technologies (США); Broadcom (США); Qualcomm (США); Telit (США); Maxim Integrated (США); TRIMBLE (США); Cavli Wireless (США); u-blox AG (Швейцарія); STMicroelectronics (Швейцарія); Sierra Wireless (Канада); NovAtel (Канада); Septentrio (Бельгія); Antenova (Британія).

У розвідці пояснили, що росія продовжує закуповувати мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Вони застосовуються щонайменше в таких видах зброї: безпілотники “Орлан-10” та Shahed-136, РСЗВ “Торнадо-С” та “Смерч”, ракети “Іскандер”, “Калібр” та “Кинжал”, а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку. Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому випадку не подіє, адже росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій, наголошують у розвідці.

Крім того, необхідно забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв.

Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність росії, припинити виробляти чипи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв, наголошує українська розвідка.