Розмови про Abrams та Patriot зі США рухаються, але зі швидкістю танка, – Кулеба

Україна продовжує запитувати у США системи протиповітряної оборони Patriot та танки Abrams.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За словами міністра, тема постачання американських танків і систем Patriot порушується українською стороною на кожній міжнародній зустрічі та під час кожного контакту зі США – як на рівні президента Володимира Зеленського, так і на рівні глави Офісу президента Андрія Єрмака та на рівні МЗС.

“Ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно, мені хотілося б, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка. Тому займає час”, – сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна й надалі вирішуватиме питання, пов’язані з постачанням зброї, і “для нас тут немає жодних заборонених тем”.

“Навіть якби теоретично нас хтось попросив би не торкатися того чи іншого питання, ми все одно продовжили би тиснути і шукати можливості для вирішення”, – додав Кулеба.