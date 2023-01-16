Росіяни спробують зробити крайній ривок, вони до цього готуються, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Росія готується до “крайнього ривка” на фронті. Про це він сказав у інтерв’ю на телемарафоні.

Коментуючи військову допомогу, яку надають Україні країни-партнери, Данілов висловив упевненість, що “буде прискорення”.

“Тому що розуміємо, що відбувається в Росії. Розуміємо, що вони спробують зробити так званий крайній ривок. Вони до цього готуються”, – сказав Данілов.

Він висловив упевненість, що саме з цим пов’язані кадрові рокіровки у російському командуванні.

“Використали “Вагнера”, використали “кадирівців”, зараз йде на заміну російська армія. Це дає нам підстави вважати, що призначення Герасимова – це в них уже останній дзвоник. Після цього вже не буде на кого міняти, не буде на кого списувати ті поразки, які вони обов’язково отримають на нашій території. Тому вони до цього готуються, і ми маємо до цього готуватися”, – заявив Данілов.

Секретар РНБО не став прогнозувати, коли саме росіяни спробують зробити цей “останній ривок” – наголосив, що Україна має готуватися щодня.

Він також зазначив, що підготовка до нової хвилі мобілізації в РФ – це виклик для України, хоч мобілізація там і не припинялася.

“Нам не потрібно зверхньо до цього ставитись. Ще раз кажу: у них буде бажання зробити спробу наступу”, – сказав Данілов.