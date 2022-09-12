Росіяни починають усвідомлювати, що їм не виграти війну, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що відбувся психологічний злам, і росіяни починають усвідомлювати, що їм не виграти війну.

Про це Подоляк написав у Телеграмі.

«Психологічний злам відбувся. «Z-спільнота» починає усвідомлювати – росії не виграти цю війну», – зазначив Подоляк.

За його словами, вчорашні терористичні атаки росії на критичну інфраструктуру та спроби залишити окремі регіони без світла були не лише актом відчаю, підлості та помсти за ганебну втечу власної армії з поля бою.

«Ні, безумовно, щуряча суть нинішнього російського суспільства дається взнаки, і тому вони буквально мліють, коли розуміють, що залишають українців без тепла та світла», – наголосив Подоляк.

«Вони (атаки крилатими ракетами по наших ТЕЦ) також були відчайдушною спробою кремлівських функціонерів на секунду переключити увагу власноруч вигодуваної «Z-zомбі-спільноти» на тимчасові «проблеми сусіда». Ще раз: переключити увагу зі своїх талантів «візьмемо Київ за три дні; дамо вам усе пограбувати та станемо імперією, якої всі бояться» на іншу проблематику. Аби тільки не було претензій до «царя»…», – зазначив Подоляк

За словами Подоляка, успішний контрнаступ Збройних Сил на Харківщині, крах російської лінії оборони та перехід позначки у 200 днів з моменту «взяття Києва за три дні» стали каталізатором – російська «Z-спільнота» почала потроху усвідомлювати три базові речі: росія програє цю війну. На них чекає покарання, їхні діти вважатимуть батьків не героями, а злочинцями. Попереду – репарації, демілітаризація, денацифікація росії та роки каяття.

«Ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, кремль поставив усе на червоне. І програв. Хоча ще має ресурс, щоб робити нам боляче, вбиваючи наших людей. Так чи інакше, але попереду неминуче. росія почне замикатися в собі та шукати винних. І жодні «ситуативні інфоприводи», щоб перебити стрічку новин, на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять цьому процесу самоїдства. Уроборос пожирає свій хвіст. путінська росія перетравлює саму себе. росія нищитиме себе бунтами. Зовсім трошки залишилось», – підсумував Подоляк.