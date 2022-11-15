Політика

Росіяни не збираються залишати решту окупованої України. Будуть важкі бої, – Пентагон

15 Листопада 2022 10:20
54
війна

Звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це на брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону.

“Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон”, – сказав він.

За словами чиновника, українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи і зараз зайняті розчищенням перешкод і мін, залишених росіянами. Українці також оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед їхнім відходом; за словами чиновника, є підстави вважати, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

“Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона – це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни”, – сказав він.

У Пентагоні вважають, що з наближенням зими можливо, що бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак, за словами чиновника, не прогнозується уповільнення темпів зростання підтримки з боку США, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, чого, за словами українців, вони потребують.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
15 Листопада 2022 07:29
143

Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

15 Листопада 2022 10:20
54

Росіяни не збираються залишати решту окупованої України. Будуть важкі бої, – Пентагон
15 Листопада 2022 10:09
21

Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
15 Листопада 2022 08:56
38

Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Троє працівників залізниці підірвалися на мінах
15 Листопада 2022 07:47
63

США можуть поставити Україні модифіковані дрони Grey Eagle, – CNN

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

усі думки