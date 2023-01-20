Політика

Росіяни депортували вже понад 2 млн українців, їм примусово роздають паспорти РФ – ЦНС

20 Січня 2023 16:31
26
окупація

З початку повномасштабного вторгнення Росії з тимчасово окупованих територій до РФ депортували вже понад 2 мільйони українців – цих людей шантажем змушують брати російські паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“За час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, росіяни депортували з тимчасово окупованих територій понад 2 мільйони українців. Кожному з них росіяни планують видати паспорт РФ. Влада країни-агресора ухвалила рішення узаконити видачу паспортів за місцем проживання. Раніше документ видавався за місцем прописки”, – йдеться у повідомлені.

За даними ЦНС, без наявності російського паспорта депортовані не можуть отримати жодних виплат чи послуг. Спротив вважає, що таким чином людей змушують брати громадянство РФ.

У ЦНС зазначили, що те, що загарбники називають “евакуацією”, насправді є депортацією, бо завжди відбувається примусово. Спершу росіяни створюють гуманітарну кризу у тимчасово окупованих регіонах, тоді лякають людей нібито наступом ЗСУ і бомбардуваннями, а далі тих, хто піддався паніці, вивозять до південного федерального округу РФ. Зокрема Краснодарського та Ставропольського країв.

Це роблять для того, щоб “збалансувати демографічну ситуацію” у цих регіонах, як останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу. 


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Січня 2023 15:50
106

Під час “Рамштайну” не схвалили рішення про танки для України
20 Січня 2023 18:30
0

Окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації при спробах наступу, – Генштаб ЗСУ
20 Січня 2023 14:22
57

“Харківобленерго” з понеділка запроваджує новий графік погодинних відключень світла
20 Січня 2023 12:11
58

На авіабазі Рамштайн розпочалася зустріч союзників України
20 Січня 2023 12:00
99

Фінляндія надасть Україні важку артилерію
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки