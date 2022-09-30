Політика

Росіянам доведеться просити про вихід з Лиману, – Подоляк

30 Вересня 2022 16:19
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війна

Радника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію на тлі котла в Лимані.

“8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Рф. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів”, – пише Подоляк.


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