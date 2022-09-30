Росіянам доведеться просити про вихід з Лиману, – Подоляк

Радника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію на тлі котла в Лимані.

“8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Рф. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів”, – пише Подоляк.

8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022