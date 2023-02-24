Політика

Росія знову стурбувалася щодо Придністров’я

24 Лютого 2023 14:24
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росія, молдова

Будь-які дії, що становлять загрозу безпеці співвітчизникам, миротворцям та військовим у Придністров’ї, будуть розцінені як напад на РФ.

Таку заяву сьогодні, 24 лютого, зробило МЗС РФ.

«У зв’язку із зафіксованим Міністерством оборони Російської Федерації значним скупченням особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортанням артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентним нарощуванням польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією Придністров’я застерігаємо США, країни-члени НАТО та їхніх українських підопічних від чергових авантюрних кроків», – заявили у МЗС.


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