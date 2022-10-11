Політика

Росія замовила в Ірані 2400 “шахедів”, – Зеленський

11 Жовтня 2022 17:40
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війна

Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе.

Про це повідомив президент України Володимр Зеленський під час онлайн зустрічі країн Великої сімки

“Одних тільки “шахедів” Росія замовила в Ірані 2400. Це дані нашої розвідки. І тому… важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони”, – сказав президент.

Зеленський розповів, що йому щогодини приходять повідомлення про збиття іранських безпілотників в Україні.


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