Росія єдина країна, яка постійно порушує ядерне питання, – МЗС Британії

Снаряди зі збідненим ураном використовуються в озброєнні, оскільки легше пробивають броню. Їх передача ЗСУ не є ядерною ескалацією.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише Sky News.

За словами голови МЗС Британії, Росія сьогодні єдина країна, яка постійно порушує ядерне питання. Водночас передача снарядів зі збідненим ураном ЗСУ жодним чином не загрожує країні-окупанту.

“Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання – це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті”, – заявив Клеверлі.