Політика

Росія вирішила вести війну на виснаження, – Генштаб

12 Січня 2023 12:05
104
війна

РФ ухвалила рішення вести війну на виснаження, не досягнувши своїх стратегічних цілей у 2022 році, противник прагне виграти час.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

“Противник, не досягнувши стратегічних цілей операцій у 2022 році, ухвалив рішення щодо ведення війни на виснаження. Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та сил оборони, зниження підтримки України”, – сказав він на брифінгу в Military Media Center.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2023 11:50
81

Жорсткі бої тривають у Соледарі. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат, – Міноборони
12 Січня 2023 15:42
32

Кількість формувань супротивника в Україні збільшилася до 280
12 Січня 2023 14:06
76

Українці обрали політиків 2022 року
12 Січня 2023 12:05
104

Росія вирішила вести війну на виснаження, – Генштаб
12 Січня 2023 11:27
46

Повітряні сили “приземлили” ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник “Орлан”
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки