Політика

Росія побудувала в Криму цілу мережу траншей та загороджень – The Washington Post

4 Квітня 2023 07:22
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окупація, крим

Росія почала готувати Крим до очікуваного контрнаступу України. Лише за кілька тижнів на пляжах півострова вирили окопи протяжністю в десятки миль. Про це пише The Washington Post з посиланням на супутникові знімки космічної компанії Maxar.

Супутникові фотографії демонструють, що всього за кілька тижнів російська влада зуміла побудувати в Криму цілу мережу окопів та загороджень. На думку WP, Крим можна вже вважати “однією з найбільш укріплених” територій у зоні війни.

Укріплення спорудили в районах Медведівки, Вітіно і в інших частинах півострова. Крім окопів, уздовж узбережжя Чорного моря встановили протитанкові надовби, рови й артилерійські знаряддя. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких випадках перевищує 900 метрів. Там також встановлені три ряди так званих “зубів дракона” – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

Для риття окопів російська армія використовує військовий траншеєкопач радянських часів БТМ-3. Він здатний викопувати траншеї зі швидкістю півмилі на годину, навіть коли земля промерзла, зазначає WP.

Крім того, керівництво Криму залучило до риття траншей на узбережжі місцевих робітників за оплату в розмірі понад $90 на день (приблизно 7 тисяч рублів).

В іншій частині півострова, на кордоні з Херсонською областю, Росія будувала фортифікації протягом кількох місяців. Про це, зокрема, повідомляв аналітик OSINT Банджамін Піттет ще в листопаді. А, як пише WP, “зовсім недавно” Росія значно зміцнила позиції в тій частині Криму, що з’єднує півострів із материковою частиною України Перекопським перешийком.

На знімку села Вітіно в Саакському районі Криму, зробленому 27 лютого, видно порожній берег. Проте вже 12 березня біля моря з’явилась лінія окопів. На одному із знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах, що аналітикам важко пояснити з точки зору військової логіки.

Оборонні споруди у більшості з’явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу Збройних сил України.

Проте, на думку директора російської програми в Центрі військово-морського аналізу США Майкла Кофмана, Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму “у класичному сенсі”, але швидше вдасться до тактики постійного вимотування та встановлення вогневого контролю над півостровом.

“З часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, і в результаті Росії, можливо, доведеться піти на переговори про його статус”, – сказав Кофман у коментарі WP.


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