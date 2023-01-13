Росія планує створити двомільйонну армію, – ГУР

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють в зону ведення бойових дій в Україні. Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви”, – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, у Росії готуються до чергової хвилі мобілізації, на законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

“За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб”, – додали в Головному управлінні розвідки.