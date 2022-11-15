Політика

Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді, – Подоляк

15 Листопада 2022 10:55
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війна, росія

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має програти війну, понести покарання і пройти політтрансформацію – вона не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді.

“Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію”, – написав Подоляк в Twitter.

Представник ОП зазначив, що чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі.


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