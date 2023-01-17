Політика

Росія має підготувати місця базування для нової атаки дронами-камікадзе Shahed, – ОК “Південь”

17 Січня 2023 16:29
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війна

Для нової атаки іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed росіяни мають підготувати місця базування та військових. Саме тому існує пауза у використанні цих дронів.

Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

“Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї”, – наголосила вона.

За словами Гуменюк, це впливає на їх польотність.

“Останнім часом ми бачимо, що вони їх не застосовували – цілком ймовірно через те, що мають підготувати і місця їх базування, і персонал, який буде ними користуватися. В будь-якому разі, загроза залишається – цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару”, – підсумувала речниця.


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