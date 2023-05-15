Політика

РФ проводить кампанію, спрямовану на послаблення здатності України здійснювати контрнаступальні операції, – ISW

15 Травня 2023 07:57
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війна

Дедалі регулярніші серії ударів російських безпілотників та ракет, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії РФ, яка спрямована на послаблення здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

В інституті порахували, що, починаючи з 19 квітня, російські війська провели щонайменше 10 серій ударів по всій території України, особливо в тилових районах.

“У цих останніх серіях ударів російські війська використали значно менше високоточних ракет порівняно з їхньою невдалою кампанією проти української критичної інфраструктури з осені 2022 року до зими 2023 року”, – відзначили експерти.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет під час попередньої повітряної кампанії, а тому в останній кампанії використовують набагато менше цих ракет, щоб зберегти обмежені запаси. Натомість, наголосили аналітики, російські війська зробили ставку на запуск великої кількості “Шахедів” для подолання української ППО, хоча українські сили були більш ефективними у знищенні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії.

“Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та ймовірних українських військових промислових і логістичних об’єктах в глибокому тилу. Більш обмежена повітряна кампанія досі була більш регулярною, ніж попередня більш широка російська кампанія проти критичної інфраструктури”, – йдеться у звіті аналітиків.

ISW раніше оцінювала, що російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденні серії ударів, щоб показати, що успішно стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції.

“Передбачувані цілі і обмежений характер цієї кампанії вказують на те, що російські сили безпосередньо занепокоєні поточними українськими можливостями розпочати контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності цих ударів, швидше за все, не суттєво обмежує українські можливості в загальному плані”, – вважають в інституті.


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