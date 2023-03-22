РФ дезінформує про снаряди зі збідненим ураном для України

У міністерстві оборони Сполученого Королівства ствердили, що Путін намагається навмисне дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це пише Sky News із посиланням на заяву міністерства оборони Великої Британії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва відреагує в разі передачі Великою Британією Україні снарядів зі збідненим ураном і назвав це кроком, який “є передвісником переходу Заходу до постачання Києву зброї, що містить ядерні компоненти”.

Міністерство оборони Сполученого Королівства підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну, додавши, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах протягом десятиліть.

“Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю або можливостями”, – мовиться в заяві відомства.

У міноборони Великої Британії ствердили, що Путін свідомо намагається дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном.