Політика

РФ дезінформує про снаряди зі збідненим ураном для України

22 Березня 2023 08:18
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війна, росія

У міністерстві оборони Сполученого Королівства ствердили, що Путін намагається навмисне дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це пише Sky News із посиланням на заяву міністерства оборони Великої Британії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва відреагує в разі передачі Великою Британією Україні снарядів зі збідненим ураном і назвав це кроком, який “є передвісником переходу Заходу до постачання Києву зброї, що містить ядерні компоненти”.

Міністерство оборони Сполученого Королівства підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну, додавши, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах протягом десятиліть.

“Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю або можливостями”, – мовиться в заяві відомства.

У міноборони Великої Британії ствердили, що Путін свідомо намагається дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном.


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