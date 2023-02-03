Резніков: «Танкова коаліція» нам потрібна для контрнаступу

Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО для контрнаступу.

Про це міністр Олексій Резніков сказав на спільній пресконференції з віцепрем’єр-міністром — міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.

«Танкова коаліція» з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як «сталевий кулак» для того, щоб пробивати їх лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб прийме рішення, в якому саме місці це робити», — сказав міністр.

Він зазначив, що для стримування можливого нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу – 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

«Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї», — підкреслив глава Міноборони України.