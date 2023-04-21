Політика

Резніков розповів про порядок денний “Рамштайну”

21 Квітня 2023 11:20
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рамштайн

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на порядку денному одинадцятої зустрічі Контактної групи з оборони України аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби української армії і розподіл допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України.

“Ramstein розпочинається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному аналіз того, що зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил, розподіл програм допомоги між усіма підрозділам Сил оборони України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги”, – написав глава Міноборони у твіттері.


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