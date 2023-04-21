Резніков розповів про порядок денний “Рамштайну”

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на порядку денному одинадцятої зустрічі Контактної групи з оборони України аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби української армії і розподіл допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України.

“Ramstein розпочинається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному аналіз того, що зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил, розподіл програм допомоги між усіма підрозділам Сил оборони України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги”, – написав глава Міноборони у твіттері.

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023