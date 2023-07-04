Лонгріди

Reuters: Путін намагається запевнити союзників в стабільності свого режиму

4 Липня 2023 15:00
42
читать на русском →
заколот, путін

Російський диктатор Володимир Путін запевняє азіатських лідерів у стабільності та єдності Росії у своєму першому виступі на міжнародному форумі після того, як минулого місяця країну потряс озброєний заколот.

Про це пише Reuters.

“Російський народ консолідований як ніколи”, – заявив Путін на віртуальному засіданні Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої також входять Китай та Індія.

За його словами, “російські політичні кола та все суспільство яскраво продемонстрували свою єдність та підвищене почуття відповідальності за долі вітчизни, коли єдиним фронтом відреагували на спробу збройного заколоту”.

“Російський народ консолідований як ніколи”, – заявив Путін на віртуальному засіданні Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої також входять Китай та Індія.

За його словами, “російські політичні кола та все суспільство яскраво продемонстрували свою єдність та підвищене почуття відповідальності за долі вітчизни, коли єдиним фронтом відреагували на спробу збройного заколоту”.

Акцент Путіна на єдності Росії на зустрічі із ключовими союзниками, мабуть, показує, наскільки він прагне розвіяти будь-які сумніви щодо свого власного авторитету на світовій арені після заколоту, який очолив засновник групи найманців “Вагнера” Євген Пригожин наприкінці минулого місяця.

Бійці “Вагнера” 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним лідером Росії в останній день 1999 року.

Люди вітали найманців Пригожина в Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка. З того часу Путін неодноразово подякував своїй армії та службам безпеки за запобігання хаосу та громадянській війні.

У своєму виступі Путін подякував членам ШОС, які, за його словами, висловили підтримку його зусиллям “щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян”.

Він сказав їм, що Росія протистоятиме тиску, санкціям та “провокаціям” Заходу у зв’язку з війною проти України.

За його словами, Москва планує активізувати зв’язки з ШОС та підтримує перехід на розрахунки у місцевих валютах у зовнішній торгівлі.

Росія розглядає такі країни, як Китай, Індія та Іран (новий член ШОС) як ключових партнерів у протистоянні Сполученим Штатам та у опорі тому, що вони представляють як спроби США диктувати світовий порядок.

Дані незалежного “Левада-центру” свідчать, що заколот Пригожина не позначився на рейтингу Путіна. За даними відкритого питання (респондентів просили самим назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють) у червні рівень довіри Володимиру Путіну не змінився і склав 42%, Михайлу Мішустіну – 17% (у травні – 18%), Сергію Лаврову – 14% (як і в травні), Сергію Шойгу – 8% (у травні – 10%, при цьому він зберігає 4-е місце у рейтингу найбільш популярних російських політиків).

Зі значних змін соціологи відзначають зниження рейтингу Євгена Пригожина з 4% до 2% (який тепер перебуває на


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Липня 2023 14:37
77

У Первомайському пролунав вибух, серед постраждалих є діти
4 Липня 2023 16:40
17

У Камчатському краї РФ розбився винищувач МіГ-31
4 Липня 2023 15:23
34

У Харківському метрополітені зменшено інтервали руху поїздів
4 Липня 2023 14:04
43

Захисники просунулись до 2 км на Бердянському напрямку 
4 Липня 2023 13:34
42

Високопосадовець НАТО заявив, що атака Росії  на ЗАЕС зачепить весь світ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
усі думки