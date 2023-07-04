Reuters: Путін намагається запевнити союзників в стабільності свого режиму

Російський диктатор Володимир Путін запевняє азіатських лідерів у стабільності та єдності Росії у своєму першому виступі на міжнародному форумі після того, як минулого місяця країну потряс озброєний заколот.

Про це пише Reuters.

“Російський народ консолідований як ніколи”, – заявив Путін на віртуальному засіданні Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої також входять Китай та Індія.

За його словами, “російські політичні кола та все суспільство яскраво продемонстрували свою єдність та підвищене почуття відповідальності за долі вітчизни, коли єдиним фронтом відреагували на спробу збройного заколоту”.

“Російський народ консолідований як ніколи”, – заявив Путін на віртуальному засіданні Шанхайської організації співробітництва (ШОС), до якої також входять Китай та Індія.

За його словами, “російські політичні кола та все суспільство яскраво продемонстрували свою єдність та підвищене почуття відповідальності за долі вітчизни, коли єдиним фронтом відреагували на спробу збройного заколоту”.

Акцент Путіна на єдності Росії на зустрічі із ключовими союзниками, мабуть, показує, наскільки він прагне розвіяти будь-які сумніви щодо свого власного авторитету на світовій арені після заколоту, який очолив засновник групи найманців “Вагнера” Євген Пригожин наприкінці минулого місяця.

Бійці “Вагнера” 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним лідером Росії в останній день 1999 року.

Люди вітали найманців Пригожина в Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка. З того часу Путін неодноразово подякував своїй армії та службам безпеки за запобігання хаосу та громадянській війні.

У своєму виступі Путін подякував членам ШОС, які, за його словами, висловили підтримку його зусиллям “щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян”.

Він сказав їм, що Росія протистоятиме тиску, санкціям та “провокаціям” Заходу у зв’язку з війною проти України.

За його словами, Москва планує активізувати зв’язки з ШОС та підтримує перехід на розрахунки у місцевих валютах у зовнішній торгівлі.

Росія розглядає такі країни, як Китай, Індія та Іран (новий член ШОС) як ключових партнерів у протистоянні Сполученим Штатам та у опорі тому, що вони представляють як спроби США диктувати світовий порядок.

Дані незалежного “Левада-центру” свідчать, що заколот Пригожина не позначився на рейтингу Путіна. За даними відкритого питання (респондентів просили самим назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють) у червні рівень довіри Володимиру Путіну не змінився і склав 42%, Михайлу Мішустіну – 17% (у травні – 18%), Сергію Лаврову – 14% (як і в травні), Сергію Шойгу – 8% (у травні – 10%, при цьому він зберігає 4-е місце у рейтингу найбільш популярних російських політиків).

Зі значних змін соціологи відзначають зниження рейтингу Євгена Пригожина з 4% до 2% (який тепер перебуває на