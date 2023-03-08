Політика

Reuters: Китай уважно аналізує, що Росія зробила не так в Україні

8 Березня 2023 07:50
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війна, китай

Агентство Reuters оприлюднило публікації 20 загальнодоступних китайських спеціалізованих виданнях з оборонної тематики та виявило в них понад 100 статей, присвячених аналізу різних аспектів війни в Україні.

У цих статтях досить відверто аналізуються недоліки російської військової організації та пропонуються висновки для Китаю у разі майбутніх військових конфліктів із Заходом. Зокрема, китайські дослідники вважають досвід застосування комерційних супутників Starlink для зв’язку на полі бою успішним та рекомендують розробити засоби для знищення цих супутників. Ще одна рекомендація стосується необхідності захисту бронетехніки від “джавелінів” – переносних протитанкових ракетних комплексів, які стали відомими у початковій фазі війни.

Над таким масивом публікацій працювали сотні дослідників, пов’язаних із університетами Народно-визвольної армії Китаю, підприємствами військово-промислового комплексу та дослідницькими центрами, які обслуговують потреби китайської військової розвідки.

На умовах анонімності два китайські військові аташе та ще один китайський дипломат, знайомий з цими дослідженнями, розповіли Reuters, що напрями та пріоритети таких досліджень задає Військова рада при ЦК Комуністичної партії Китаю, яку очолює особисто голова Сі Цзіньпін. За їхніми словами, обсяг матеріалу говорить про те, що вище керівництво Китаю надає таким дослідженням великого значення.


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