Рада забрала мандат у Холодова

Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії “Слуга народу” Андрія Холодова. У нього забрали мандат.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 308 парламентаріїв.

Варто зазначити, що тепер у Верховній раді стало 403 народних депутати.

Журналісти проєкту “Схем” раніше оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З’ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними журналістів, Холодов був на Кіпрі разом з сім’єю, де має родинний маєток.