Політика

Пєсков прокоментував «план Макрона» щодо переговорів між Україною та Росією

18 Квітня 2023 14:25
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росія

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль «не має інформації» про план президента Франції Еммануеля Макрона щодо переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

За словами речника диктатора, російській стороні не відомо про існування французького плану.

«Там дійсно були якісь повідомлення про те, що, мовляв, під час візиту до Китаю французька сторона якісь елементи озвучувала, але досі вони ніде себе не проявили — ці елементи», — сказав Пєсков.

За даними Bloomberg, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, може призвести до переговорів між Україною та Росією.


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