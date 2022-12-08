Путін зазнав поразки на всіх напрямках, – Міллі

Російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки в усіх напрямках в Україні, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

За словами Міллі, ЗСУ відбили початкову атаку на Київ, а потім більш ніж встояли в боях у східній частині України.

Генерал додав, що українські сили здійснили контратаку у Харківській області, яка відкинула росіян від другого за величиною міста країни, а потім витіснили їх зі стратегічного міста Херсон.

Однак Міллі додав, що Росія, як і раніше, окупує частину української території, «і попереду ще багато бойових дій».

“Але зараз ситуація на землі така, що лінії стабілізуються, і з настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість наступу», — сказав він.