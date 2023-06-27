Путін заявив, що російські військові зупинили громадянську війну

Президент Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до військовослужбовців армії РФ. Він наголосив, що під час заколоту Пригожина ті діяли чітко, злагоджено та фактично зупинили громадянську війну.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“У непростій ситуації ви діяли чітко, злагоджено, справою довели свою вірність народу Росії та військовій присязі, виявили відповідальність за долю батьківщини та її майбутнє. Ви захистили конституційний лад, життя, безпеку та свободу наших громадян, уберегли нашу батьківщину від потрясінь, фактично зупинили громадянську війну”, – звернувся Путін до військових збройних сил РФ.

Президент РФ зазначив, що під час заколоту Пригожина частини міноборони, росгвардійці, співробітники МВС та спеціальних служб забезпечили надійну роботу найважливіших центрів управління та оборонних об’єктів.

“Під час спроби заколоту не довелося знімати бойові підрозділи, які були залучені в зоні СВО. Справжні захисники у складні часи стали на шляху смути, результатом якої був би хаос”, – сказав Путін.

Також він додав, що під час подій 24 та 25 червня у Росії загинули льотчики, які “з честю виконали наказ і свій військовий борг”. Після цього Путін запросив вшанувати їхню пам’ять хвилиною мовчання.