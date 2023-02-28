Політика

Путін заборонив росіянам використовувати більшість іноземних слів

28 Лютого 2023 19:40
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росія

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.

Згідно з нововведеннями, в Росії тепер у всіх встановлених законом сферах заборонено вживання слів і виразів, які “не відповідають нормам літературної російської мови, включаючи нецензурну лайку”. До цього “забороненого списку” входять і слова іноземного походження, які мають альтернативу в російській мові.

При цьому диктатор вирішив все ж таки не повністю забороняти використання іноземних слів і допустив лише ті, які не мають аналогів.


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