Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, – Грозев

Російський диктатор Володимир Путін вимагатиме від кожної російської державної корпорації та олігарха створити власні приватні військові компанії для нового етапу війни проти України у жовтні.

Про це повідомив представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев у твіттері.

“Він каже, що все (невдачі РФ в Україні) через корупцію та некомпетентність в армії (“найманців обдурили з зарплатнею”). Але знову ж таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації та олігарху накажуть створити власну ПВК для “нового етапу в жовтні”, – пише Грозев.

He says it's all because of corruption and incompetence in the army ("the mercenaries were scammed of their pay"). But is again very optimistic, says each government corporation and oligarch are told to set up their own PMC for "new stage in October".