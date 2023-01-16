Політика

Путін та Ердоган обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ

16 Січня 2023 18:03
23
путін, Ердоган, полон

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вкотре повторив свою пропозицію виступити посередником між Україною та Росією для припинення війни.

Про це йшлося під час телефонної розмови з президентом РФ Владіміром Путіним у понеділок, повідомили в офісі президента Туреччини.

Ердоган заявив, що Анкара готова до сприяння та посередництва на шляху забезпечення довгострокового миру між Росією та Україною.

Крім того, за інформацією турецької сторони, Ердоган і Путін обговорили “зерновий коридор” і поставки аміаку, а також проєкт з відправки російського зерна в країни Африки після його перемелювання на борошно в Туреччині.

У Кремлі заявили, що Путін обговорив з Ердоганом обмін полоненими з Україною, реалізацію зернової угоди, постачання російського газу і створення газового хабу. Крім того, Путін звинувачував Україну у інтенсифікації бойових дій і “лицемірстві” через відмову від так званого “різдвяного перемир’я”.

Минулого тижня турецький обмудсмен  Шереф Малкоч повідомив журналістам, що звернувся до Ердогана з проханням підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Він сказав, що президент Туреччини привітав це прохання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2023 19:04
78

Велика Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги
16 Січня 2023 21:34
3

Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, – Independent
16 Січня 2023 18:52
23

Окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів, – Генштаб
16 Січня 2023 15:57
78

СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру
16 Січня 2023 15:01
56

Зеленський провів чергове засідання Ставки
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки