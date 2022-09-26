Політика

Путін сказав Ердогану, що готовий до переговорів з Україною, але “на нових умовах”, – глава МЗС Туреччини

26 Вересня 2022 18:16
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путін

Російський диктатор Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що нібито готовий до переговорів з Україною.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Anadolu.

За його словами, зустріч Путіна та Зеленського може привести до припинення вогню.

Чавушоглу додав, що на зустрічі з Ердоганом у Самарканді російський диктатор сказав, що готовий повернутися до переговорів.

“Однак чим довше триває війна, тим складнішою вона стає, тим важче її закінчити. Звичайно, вони теж кажуть, що є нові умови”, – сказав міністр.


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