Політика

Путін ще не програв, і не варто сміятися з танків 60-х років, – Дуда

31 Травня 2023 12:24
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війна, дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор Володимир Путін ще не програв війну, оскільки армія РФ все ще перебуває на території України, і має силу.

Про це польський лідер сказав у інтерв’ю Альмару Латуру, генеральному директору Dow Jones, який видає The Wall Street Journal.

За словами політика, багато хто називає вступ Фінляндії до НАТО “поразкою у війні” для Путіна, але це не так.

“Путін ще не програв війни. Сподіваюся, програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей. Росіян понад 100 мільйонів, українців – менш ніж 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота”, – пояснив Дуда.

Він наголосив, що РФ – ядерна держава, яка має “гігантські склади зброї”.

“Навіщо сміятися, що Росія викочує танки 1960-х років? Кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він рушить – він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний”, – зазначив президент Польщі.

Дуда підкреслив, що Путін програє війну тоді, коли російську армію відкинуть за міжнародно визнані кордони України.

“Тоді ми скажемо, що вони нічого не отримали в результаті цієї війни, що їхній план поневолення України провалився, їхні імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч людей”, – підсумував політик.


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