Політика

Путін робить ставку на бідних росіян, готових піти на війну за гроші, – Bloomberg

13 Січня 2023 13:36
17
війна, росія

Російський диктатор Володимир Путін у війні проти України робить ставку на бідних росіян, які готові воювати чи підтримувати дії глави Кремля за гроші.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що бідні росіяни здебільшого були і залишаються ядром ​​путінського електорату. Після початку широкомасштабного вторгнення саме вони стали головною лояльною силою російського диктатора.

За словами експертів, найбідніші росіяни використовують війну як спосіб збагачення, швидкий порятунок від труднощів і боргів. Цьому також сприяє російська пропаганда, яка поширює рекламу армії у соцмережах та на рекрутингових порталах.

Щоб підтримувати таку лояльність бідних, Путін також знано збільшує соціальні виплати. Глава Кремля наказав виплатити сім’ям загиблих в Україні солдатів по 5 млн рублів, а пораненим – 3 млн рублів.

Так, у другій половині минулого року Росія витратила трохи більше 1 трлн рублів (15 млрд доларів) на допомогу сім’ям з дітьми і ще близько 400 млрд рублів на пенсії. Вже цього року ці суми хочуть подвоїти. Експерти вважають, що таке рішення російського уряду і значне зменшення прибуткові можуть зробити бюджет РФ ще крихкішим.

За даними аналітиків, в цілому люди в Росії біднішають, але їх стає менше. Водночас середній клас становить менше 10% і все частіше виїжджає з РФ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2023 13:49
13

Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача та Аксьонова
13 Січня 2023 12:22
19

96% українців довіряють ЗСУ, – КМІС
13 Січня 2023 12:12
34

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень на наступний тиждень
13 Січня 2023 11:57
31

Україна та РФ готуються до наступів навесні, – Резніков
13 Січня 2023 09:51
113

Росія планує створити двомільйонну армію, – ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки