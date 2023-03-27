Політика

«Путін піднімає ставки». В ГУР відреагували на заяви Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі

27 Березня 2023 15:38
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ядерна зброя, розвідка

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи заяви РФ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, сказав, що російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерного шантажу, зазнаючи поразки на полі бою у конвенційній війні.

«Зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують», — заявив він у коментарі Радіо Свобода.

На уточнююче запитання, чи відомі українській розвідці факти про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відповів:

«Ця інформація має під собою підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути під час переміщення ядерного озброєння і будівництва подібних об’єктів», — сказав він.

Представник ГУР назвав поточну ситуацію «жонглюванням словами».

«Про переміщення самої ядерної зброї наразі не йдеться», — сказав він.


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