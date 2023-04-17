Політика

Путін назвав війну проти України пріоритетом для армії РФ

17 Квітня 2023 10:50
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путін, війна

Російський диктатор Володимир Путін вкотре висловився про війну проти України. Глава Кремля назвав її “очевидним пріоритетом” для російської армії.

Диктатор викликав у Кремль міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Путін цинічно назвав Україну “пріоритетом” для російських військ.

“Для нас очевидно, що на сьогоднішній день у нас є ясні пріоритети застосування збройних сил, і насамперед це стосується українського напрямку та всього, що пов’язано з захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях”, – сказав російський диктатор.

При цьому Путін та Шойгу також обговорили так звані “раптові перевірки” на Тихоокеанському флоті. Глава Кремля не виключив, що флот можуть використовувати у “конфліктах”.

“Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватись і в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас теж мати це на увазі”, – заявив Путін.


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