Путін може влаштувати показовий ядерний вибух над Україною, Чорним морем чи Північним Льодовитим океаном, – The New York Times

Російський диктатор Володимир Путін, який продовжує тероризувати весь світ, може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб влаштувати демонстраційний вибух.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, вибух може статися над Чорним морем, Північним Льодовитим океаном або на території України.

При цьому поки доказів того, що РФ готується до ядерного удару, нема. Видання вважає, що Путін не наважиться це зробити, адже почув жорстку відповідь з боку Заходу і союзників Москви (Китай та Індія).