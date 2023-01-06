Політика

Путін може готувати ядерні провокації в окупованому Криму —розвідка

6 Січня 2023 17:34
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війна, розвідка

Українська розвідка вважає, що російський диктатор Володимир Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується», — сказав Юсов.

Він додав, що з боку сучасної Росії та режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару. При цьому, за словами Юсова, навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для панівного російського режиму.


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