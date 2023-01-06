Путін може готувати ядерні провокації в окупованому Криму —розвідка

Українська розвідка вважає, що російський диктатор Володимир Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується», — сказав Юсов.

Він додав, що з боку сучасної Росії та режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару. При цьому, за словами Юсова, навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для панівного російського режиму.