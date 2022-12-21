Політика

Пригожин приїхав до колонії, де сидить Навальний, вербувати в’язнів

21 Грудня 2022 15:03
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росія, вагнер

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів, що голова ПВК Вагнера приїжджав до його виправної колонії “ИК-6”, там Євген Пригожин вербував в’язнів для їхнього залучення у війну.

Про це повідомляє російське інтернет-ЗМІ “Медіазона”.

Голова ПВК Вагнера Євген Пригожин приїжджав до колонії, де відбуває покарання російський опозиційний політик Олексій Навальний. Зазначається, що Пригожин приїздив до виправної колонії суворого режиму “ИК-6” вербувати в’язнів, аби ті поїхали на війну.

“[Пригожин] прилетів гелікоптером, усіх “зеків” зібрали на стадіоні разом із начальством. Пригожин на зріст маленький, лисий. Сказав: “Я сам відмотав 10 років, кличу вас стати моїми штурмовиками. За пів року кожному випишу помилування, у вас 5 хвилин на роздуми”, – переказав слова очевидця у своєму листі Олексій Навальний.

Поїхати на війну погодилися “близько 80-90 ув’язнених”, а потім “була ще друга хвиля вербування”.


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