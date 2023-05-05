Політика

Пригожин показав ряди мертвих “вагнерівців” і вилаяв Шойгу з Герасимовим

5 Травня 2023 07:58
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війна, вагнер

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів “вагнерівців” і обматюкав керівництво російської регулярної армії.

Спочатку Пригожин показує ряди трупів “вагнерівців”, які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.

Далі він заявляє про “брак боєприпасів 70%”. І матюкає (матюки у відео запікуються) начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смертях вбитих “вагнерівців”.

Відео підписане: “Втрати ПВК “Вагнер” за 4 травня 2023 року”.


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