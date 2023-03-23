Політика

Пригожин готується згорнути операції групи Вагнера в Україні, — Bloomberg

23 Березня 2023 14:00
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вагнер

Засновник групи Вагнера Євген Пригожин готується згорнути операції своєї приватної армії в Україні після численних провалів, повідомляє Bloomberg.

Як зазначили співрозмовники агентства, Пригожин вирішив згорнути операції в Україні після того, як російському військовому командуванню вдалося скоротити вербування людей до групи Вагнера і постачання найманцям боєприпасів.

Пригожин, якого російські силовики і політичний істеблішмент розглядають як зростаючу загрозу, бореться з нестачею людей і боєприпасів після того, як йому заборонили вербування з в’язниць — його основного джерела новобранців.

Найманці Вагнера досі не змогли взяти свою головну ціль — місто Бахмут — незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати.

За словами джерел, тепер Пригожин планує знову зосередити увагу на Африці.

Це зрушення є раптовим поворотом долі для Пригожина, давнього союзника Володимира Путіна, який швидко завоював популярність як «крутий хлопець», альтернативний невиразній російській армії, пише агентство.

Найвище командування зуміло посіяти у Путіна сумніви у хваленій військовій доблесті Вагнера, стверджуючи, що його результати були досягнуті завдяки використанню хвиль відправлених на смерть «тюремних військ», заявили люди, близькі до Кремля та спецслужб.

Після цього Путін втрутився, щоб передати вербування ув’язнених до міністерства оборони РФ, перекривши потік новобранців Вагнеру. Постачання боєприпасів найманцям також уповільнилися.

Також, як зазначає, агентство Кремлю не подобалася незалежність Пригожина.

Наразі немає жодних ознак того, що Пригожин передислокує свої війська до Африки, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги у майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців.


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