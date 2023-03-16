Політика

Протягом двох місяців буде прийняте рішення щодо будівництва танкового заводу в Україні, – глава Rheinmetall

16 Березня 2023 15:44
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зброя, німеччина

Rheinmetall найближчим часом очікує рішення німецького та українського урядів щодо будівництва заводу в Україні.

Про це заявив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує Bild.

“Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці”, – заявив Паппергер.

За словами голови концерну плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов’язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.


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