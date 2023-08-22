Політика

Президентка Угорщини Новак прибула на Закарпаття

22 Серпня 2023 11:05
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Угорщина

Президентка Угорщини Каталін Новак прибула у Закарпатську область вранці 22 серпня.

овак приїхала в Україну напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, про її візит було відомо заздалегідь. Президентка прибула у Берегове близько 9 години ранку.

Новак зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району.

На зустрічах обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни.

Йшлося, зокрема, про гуманітарну допомогу, підтримку українських біженців і вимушених переселенців на Закарпатті, літній відпочинок для українських дітей в Угорщині тощо. 

Також Новак планує зустрітися з представниками церкви, поспілкуватися з родиною одного з етнічних угорців, що загинув, захищаючи Україну, та дітьми багатодітних сімей.

Після цього вона вирушить до Києва.


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