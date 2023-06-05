Президент України зустрівся із главою МЗС Британії

Президент Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі підготовку до саміту НАТО, реалізацію формули миру і відбудову України.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

“Під час зустрічі обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України”, – зазначив Зеленський.