Диктатор Володимир Путін приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє Eyewitness News.

Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері заявив, що саміт пройде в очному форматі.

“Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом – ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі”, – сказав президент ПАР.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

“Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п’ять глав держав БРІКС відвідають форум”, – наголосив Ніхалоу.