Політика

Прем’єр Молдови оголосила про відставку

10 Лютого 2023 13:58
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молдова

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сьогодні, 10 лютого, оголосила про свою відставку. Вона не назвала причини свого рішення.

Прем’єр зазначила, що за час її роботи уряду вдалося зберегти спокійну обстановку в Придністров’ї, пройти через кризу біженців і газові проблеми, підвищити зарплати, просунутися в питанні євроінтеграції.

При цьому вона закликала громадян Молдови дотримуватися європейського курсу та демократичних цінностей.

Зазначимо, що сьогодні в офісі президента Молдови Майї Санду відбулася нарада з депутатами правлячої партії “Дія та солідарність”. За даними ЗМІ, на ньому обговорили кадрові перестановки в уряді. На сьогодні було заплановано засідання Кабміну Молдови, але його скасували, а згодом прем’єр анонсувала свою прес-конференцію.

Наталія Гаврилиця обійняла посаду прем’єр-міністра Молдови у липні 2021 року. Новий уряд збільшив кількість міністерств – у минулому їх було 9, а стало 13.


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