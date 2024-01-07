Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною

З страйкуючими фермерами на прикордонному переході “Шегині – Медика” вдалося домовитися: у суботу вони підписали угоду з міністром сільського господарства, повідомляє польське видання Polsat.

Польські фермери з організації «Обдурене село» блокували прикордонний перехід із 27 листопада. Вони незадоволені збільшенням податків та урізанням субсидій, а також рішенням Єврокомісії зняти з 15 вересня торговельну заборону на зерно з України, через що польські аграрії програють у конкуренції з українськими. Ще раніше на кордоні почали протестувати польські далекобійники, незадоволені привілеями, наданими українським водіям фур.

Учора міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрівся із фермерами, а потім оголосив про домовленість із ними. Секерський пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: вони вимагали, зокрема, активації субсидій на кукурудзу у розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні кредити на 2,5 млрд злотих та збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

«Після підписання угоди акція протесту на прикордонному переході в Медиці зупиняється на період, необхідний для внесення законодавчих та повідомлень, а також на час, необхідний для внесення додаткових змін», – йдеться в угоді.

“Ця угода не є ні початком, ні кінцем діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з фермерами”, – зазначив міністр.