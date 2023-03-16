Політика

Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29 найближчими днями

16 Березня 2023 14:46
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зброя, польща

Польща найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29. Мова йде про перші чотири літаки.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Rzeczpospolita.

“Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують”, – сказав Дуда,  не назвавши точну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.

Дуда сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.

“Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років”, – зазначив польський президент.

Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.


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