Польща готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших – Моравецький

Польща готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

“Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це”, – сказав Моравецький.

Він підкреслив, що надати Україні сучасні бойові літаки першими могли б ті країни, хто має їх найбільше.

Моравецький зазначив, що у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.