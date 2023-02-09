Політика

Польща готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших – Моравецький

9 Лютого 2023 12:32
45
зброя, польща

Польща готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

“Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це”, – сказав Моравецький.

Він підкреслив, що надати Україні сучасні бойові літаки першими могли б ті країни, хто має їх найбільше.

Моравецький зазначив, що у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2023 14:42
43

Саміт ЄС: Зеленський просить винищувачі
9 Лютого 2023 17:12
0

Резніков розкрив дані щодо кількості покараних підлеглих
9 Лютого 2023 15:17
88

Британські ЗМІ порівнюють виступ Зеленського у Вестмінстер-голі з виступом Елвіса Преслі
9 Лютого 2023 13:28
34

Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі – Зеленський
9 Лютого 2023 12:32
45

Польща готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших – Моравецький
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
усі думки