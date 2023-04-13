Політика

Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29

13 Квітня 2023 18:58
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польща, зброя

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29.

Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.

“Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків)”, – сказав Моравецький у четвер, говорячи про МіГ-29.

Він зазначив, що польськ військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.

За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29.

Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.


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