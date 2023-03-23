Подарунок для путіна: чехі зібрали понад €1,2 млн на РСЗВ RM-70 та ракети для України

Чеська ініціатива “Подарунок для путіна” (Dárek pro Putina) зібрала 30 мільйонів крон (понад 1,2 млн євро) на купівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70.

Про повідомляє “Інформаційний спротив” з посиланням на видання Ceske Noviny.

Як повідомив сьогодні журналістам Мартін Ондрачек з ініціативи “Подарунок для путіна”, поставка також включатиме 365 ракет.

“Сьогодні ми перевищили позначку у 30 мільйонів крон, наша мета – 50 мільйонів. Машина, яку ми хочемо придбати, коштує 17 мільйонів крон. Наша амбіція – відправити на фронт ще 365 ракет, щоб зброя була укомплектована”, – сказав Ондрачек. Одна ракета коштує 88 000 крон, а в комплекті їх 40.

Ракетна установка пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group в Поличці. Названа на честь легендарного першого князя чехів Пржемисла Орача, вона за один залп “виорює” площу близько трьох гектарів.

Ракетна установка була прийнята на озброєння чехословацької армії в 1971 році, проте вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 122-мм ракет “Град”, але, на відміну від російської версії, несе додатковий магазин на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин. Можна вести вогонь окремими ракетами або повним залпом.

Ініціатива обрала ракетну установку від компанії STV Group, виходячи з вимог української армії. Умовою було те, що її можна було швидко отримати і що вона була виготовлена в Чехії.

За словами засновника ініціативи та бізнесмена Далібора Дедека, необхідні кошти були зібрані дуже швидко. “Ми пишаємося тим, що чеська громадськість зібрала кілька десятків мільйонів протягом декількох тижнів, адже ми оголосили про цю акцію в першу річницю вторгнення російських військ в Україну”, – сказав Дедек.

Раніше ініціатива, заснована чеським бізнесменом Далібором Дедеком, зібрала кошти на 15 мобільних систем протиповітряної оборони чеського виробництва Viktor, модернізований танк T-72, різні типів безпілотників. Також “Подарунок для путіна” фінансує навчання для українських солдатів та уроки жестової мови для українців з вадами слуху в Чехії.

“Наша мрія – вибрати в наступній хвилі щось таке, що відірветься від землі і полетить”, – додав Дедек.