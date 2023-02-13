Політика

Першим заступником міністра оборони зможе стати військовий

13 Лютого 2023 20:42
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міноборони, кадри

Президент Володимир Зеленський 13 лютого підписав указ, згідно з яким першим заступником міністра оборони України може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, президент вніс зміни до виданих раніше указів про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями. Втім, бути першими заступниками міністра вони зможуть лише на період воєнного стану.

Зеленський також доручив уряду внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.


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