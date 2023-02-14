Політика

Пентагон очікує на контрнаступ ЗСУ навесні

14 Лютого 2023 18:30
26
читать на русском →
війна

США очікують, що навесні українські військові перейдуть у контрнаступ. У Пентагоні сподіваються, що Україна матиме вікно можливостей, аби перейняти ініціативу на полі бою.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на брифінгу.

Він зазначив, що Росія посилає велику кількість нових вояків на територію України. При цьому вони погано оснащені і через це зазнають багато втрат.

“Дуже важливо зараз, щоб був створений імпульс для допомоги Україні для того, щоб на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Україні. І тому ми очікуємо побачити наступ України навесні”, – сказав Остін.

Глава Пентагону заявив, що усі партнери наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала достатньо оснащення і зброї для того, щоб бути ефективною.

“Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти на себе ініціативу і продовжити створювати правильні умови на полі бою”, – додав міністр оборони США.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Лютого 2023 18:30
26

Пентагон очікує на контрнаступ ЗСУ навесні
14 Лютого 2023 18:50
18

Росіяни скинули аерозольні гранати на Донеччині, а ЗСУ знищили три склади боєприпасів, – Генштаб
14 Лютого 2023 16:34
37

Кабмін призначив нових заступників Резнікова та Клименка
14 Лютого 2023 16:19
130

Над Україною зафіксували повітряні кулі
14 Лютого 2023 14:51
58

CNN: Вербувати ув’язнених у Росії замість “Вагнера” почало Міноборони РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки